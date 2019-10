Johnson will keine Verschiebung

EU-Ratspräsident Donald Tusk werde in der Zwischenzeit weitere Konsultationen führen. Die EU-Botschafter forderten laut einem Diplomaten die britische Regierung erneut auf, die EU darüber zu informieren, welches ihre „nächsten Schritte“ sind. Tusk hatte sich bereits am Dienstag für eine Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Jänner ausgesprochen. Diese Verschiebung hatte Johnson am Wochenende auf Druck des Unterhauses gegen seinen Willen beantragen müssen. Er bekräftigte aber laut Diplomaten in einem Telefonat mit Tusk am Mittwoch, dass er weiter keine Verschiebung will.