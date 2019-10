Im Kampf um einen Tarifvertrag treten die Fußballerinnen der 1. spanischen Liga in den Streik! Die Arbeitsniederlegung werde am ersten Wochenende im November stattfinden, an dem die 8. Runde der Liga Iberdrola angesetzt ist, teilte die Spielergewerkschaft AFE am Mittwoch mit. Mehr als ein Jahr lang war zuvor erfolglos über einen Tarifvertrag verhandelt worden.