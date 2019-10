Was tun mit ausrangierten Schulmöbeln, für die die Gemeinde keine Verwendung mehr hat? Der Recyclinghof wäre eine Möglichkeit gewesen – die Marktgemeinde Tamsweg hatte aber besseres im Sinn. So kam es, dass das Mobiliar per Lkw-Zug in ein 1400 Kilometer weit entferntes Dorf nach Moldawien gespendet wurde.