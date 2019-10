Außerprotokollarische Frage an den überaus vielseitigen Autor, Philosophen und TV-Moderator Precht in Anbetracht des Umfeldes: „Trinken Sie eigentlich Bier?“ „Na klar, ich habe 30 Jahre in Köln gelebt – da kommt man an Kölsch nicht vorbei. Okay, es gibt verschiedene Ansichten zu dem Gebräu, aber mir schmeckt’s“, lacht der noch 54-Jährige, ehe er zum halbstündigen Impulsreferat das Mikro zur Hand nimmt. Thema der Wildshuter Gesprächsrunde, für die auch Schauspieler Philipp Hochmair (heute mit seiner punk-rockigen Jedermann-reloaded-Version im Großen Festspielhaus), E-Smog-Experte Tilo Rößler („G5 ist verantwortungsloser Wahnsinn, das hält die menschliche Zelle nie aus“) und Mikrokredit-Freidenker Manfred Kastner nominiert sind: Digitale Welt und künstliche Intelligenz.