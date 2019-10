Neudau: Nach Schock nun Hoffnung

Bereits im Februar gab es einen Schock, als in Neudau der Garn-Hersteller Borckenstein mit 126 Mitarbeitern in Konkurs ging. Für 30 von ihnen konnten laut Bürgermeister Wolfgang Dolesch Ersatzarbeitsplätze gefunden werden, alleine zehn bei der Firma Packnatur. Etwas mehr als 40 Betroffene sind aktuell noch in der Borckenstein-Arbeitsstiftung.