Die FPÖ spart - auch unmittelbar nach dem Parteiausschluss Philippa Straches - nicht mit Kritik an der frisch angelobten, fraktionsfreien Abgeordneten, die auf der Liste der FPÖ kandidiert hatte. Insbesondere stieß man sich an ihrem Fernbleiben bei den Wahlen des Nationalratspräsidiums (siehe auch Video oben) und den darauffolgenden Abstimmungen in der konstituierenden Sitzung. „Sie verlässt die Sitzung nach wenigen Minuten und nimmt ihr Mandat leider nicht ernst“, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Klubobmann Herbert Kickl meinte, dass „diese wilde Abgeordnete“ beschlossen habe, ihren Arbeitstag deutlich zu verkürzen, „spricht für sich selbst“.