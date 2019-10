Ein Wahlkampf lebt auch von Symbolik. Gibt es offizielle Wahlkampfauftakte?

„Frühstarter“ war die KPÖ, sie legte mit einer Parteikonferenz am 5. Oktober los. Genau eine Woche später folgten die Sozialdemokraten. Heute lädt die FPÖ zum Auftakt nach Leoben, morgen folgen die Grünen in Graz. Die ÖVP ist noch in der Zuschauerrolle, startet ab 4. November mit Events in Graz, Fürstenfeld, Bruck und Heimschuh. Die Neos legen erst am 5. November in der Landeshauptstadt los.