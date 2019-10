Im Zuge von routinemäßigen Verkehrskontrollen hielt die Polizei in Kufstein am Montag gegen 14.30 Uhr einen Pkw mit polnischem Kennzeichen an, in dem sich drei Rumänen im Alter von 26, 27 und 31 Jahren befanden. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten 155 Parfüms und mehrere Kleidungsstücke (T-Shirts, Unterhosen, Anzüge) mit Aufschriften bekannter Markenhersteller, alles in schwarze Müllsäcke verpackt. „Aufgrund der Qualität der Waren konnte davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um Fälschungen handelt“, heißt es in einer Presseaussendung.