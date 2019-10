Alte Millionen-Kredite des Landes bringen Gottfried Schlager immer wieder auf die Palme. Die Zinssätze von 3,5 bis 6,5 Prozent seien viel zu hoch. „Die dürften nur um ein Prozent herum betragen“, sagt Schlager, der sich wundert, dass bei den alten Lasten nicht nachverhandelt wird oder in günstigere Verträge umgeschuldet werden. „Es kann natürlich sein, dass man diese nicht kündigen kann. Aber da bekommt man keinen Einblick“, so der Lamprechtshausner Ex-Vizebürgermeister. Schon im Jahr 2013 hat er diesen Mangel in den Landesfinanzen aufgezeigt, die „Krone berichtete. Laut den Berechnungen von Schlager hätten im vergangenen Jahr 11 Millionen Euro gespart werden können. Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) nimmt er dabei aber teilweise in Schutz: “Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.„ Auch Stöckl hätte die Altlasten am liebsten los: “Da kommen wir nicht aus den Verträgen." Wo es aber gelang, liegen die Zinsen bei nur noch einem Prozent.