Unterschiedliche Elfenstämme leben in bayala im Einklang mit der Natur, riesige Blüten und zauberhafte Pflanzen bieten ihnen auf magische Weise Unterkunft und Nahrung. Im Blütenpalast der Sonnenelfen herrscht anlässlich der Krönungszeremonie von Prinzessin Eyela Hochbetrieb. Doch die Krönung fällt in eine schwere Zeit, denn das „Welken“ der wundersamen Pflanzen breitet sich unaufhaltsam aus. Die Natur und das Leben selbst sind in Gefahr, denn die magischen Drachen sind nahezu ausgestorben und mit ihnen die Magie von bayala.