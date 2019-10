81 neue Kinderkrippen-Gruppen seit 2011

„Wir haben in Sachen Kinderbetreuung in den letzten Jahren eine wahre Aufholjagd hingelegt und können heute allen Kindern, bei denen beide Eltern berufstätig sind, auch einen Betreuungsplatz anbieten“, freut sich Hohensinner. Seit dem Jahr 2011 wurden in der Landeshauptstadt 81 Kinderkrippen-Gruppen eröffnet, bei Kindergärten waren es immerhin 63. Über 45 Millionen Euro lässt sich die Stadt diese Betreuung pro Jahr kosten. „Wir brauchen jedes Jahr einige neue Gruppen, um allein schon den Versorgungsgrad zu halten“, erklärt Hohensinner.