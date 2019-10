500 Lokführer in Ausbildung

Personal wird derzeit auf- statt abgebaut, so befinden sich 500 Lokführer in Ausbildung, auch 600 Lehrlinge wurden neu aufgenommen. Dank der ÖBB hat sich in Österreich auch die Bahnindustrie mit vielen prominenten Firmen höchst positiv entwickelt. Matthä: „Das ist eine Win-win-Situation, 85 Prozent unserer Aufträge gehen in die heimische Wertschöpfung.“