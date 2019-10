Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 377 Wildunfälle, bei denen auch Menschen verletzt wurden, verzeichnet. 418 Personen mussten ärztlich versorgt werden. In Salzburg gab es acht gemeldete Wildunfälle mit acht Verletzten. Österreichweit wurden 2018 74.000 Wildtiere überfahren, in Salzburg waren es 2376 tierische Opfer. Damit wurde alle 3,5 Stunden ein Waldbewohner überfahren. Die genaue Anzahl der Unfälle dürfte aber noch höher sein, leider hält sich nicht jeder Lenker an die polizeiliche Meldepflicht.