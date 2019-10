Dumm nur, dass die Bundesliga genau dann die Spiele vorsieht. Heißt konkret: Freiburg darf nach jetzigem Stand im neuen Stadion an vier der Anstoßzeiten - also am Freitag 20.30 Uhr, Samstag 18.30 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr und Montag 20.30 Uhr - nicht spielen. Die neue Arena soll 2020 stehen 35.000 Zuschauern Platz bieten. Der Bau kostet rund 76 Millionen Euro. Nun ist guter Rat noch teurer - eine Stellungnahme des Klubs und der Stadt gab es bislang nicht.