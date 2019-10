Mit Karacho sauste eine 79-Jährige Linzerin am Mittwochvormittag in das Gelände des Linzer Südbahnhofmarkts, räumte den Holzzaun, welcher die Rasenfläche begrenzt, ab und kam nahezu ungebremst an einem Baum zum Stillstand. Glücklicherweise erwischte es keinen Passanten. Der neue Toyota Auris Hybrid war mit einer Automatikschaltung versehen, möglicherweise hatte die betagte Linzer Lenkerin die Pedale verwechselt. Dies ist oft die Ursache, wenn Pensionisten in Autos mit Automatikgetriebe Unfälle bauen.