„Das Gesundheitspersonal ist kein Freiwild für Patienten, die im Spital jeglichen Anstand und gutes Benehmen über Bord werfen“, poltert FP-Chef Udo Landbauer. Den offiziellen Zahlen zufolge soll es nämlich täglich sieben Angriffe auf Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in Form von körperlicher oder psychischer Gewalt geben. „Wer nicht in der Lage ist, ordentliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen, muss eben dahingehend erzogen werden“, verweist Landbauer auf den „jüngsten Fall“ eines straffälligen Afghanen, der schreiend und randalierend im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya behandelt werden musste. Vom zuständigen Landesrat Stephan Pernkopf (VP) wird mehr Einsatz gefordert.