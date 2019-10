Sein großes Herz wurde einem Pensionisten aus Kittsee zum finanziellen Verhängnis. Der Rentner hatte seine Bank aufgesucht, um Geld abzuheben. „Die Scheine steckte der Mann in ein Papiersackerl und ging damit zum Auto. Dort legte er das Kuvert auf dem Beifahrersitz ab“, schildert ein Sprecher der Exekutive. Als der 78-Jährige im Wagen saß, klopfte es plötzlich an die Beifahrertür. Eine junge Frau bat den Lenker, das Fenster herunterzulassen. „Dann zeigte sie ihm eine Liste, wonach Spenden für behinderte Personen gesammelt würden. Den Zettel hielt die Täterin so geschickt, dass der Blick auf das Geldkuvert verdeckt war und sie es an sich nehmen konnte“, heißt es von der Polizei.