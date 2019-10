Jetzt ist es doch einmal passiert: Red Bull Salzburg hat in der Champions League eine 2:3-Heimniederlage gegen Napoli kassiert - und damit erstmals nach 71 ungeschlagenen Pflichtspielen daheim verloren! In einer mitreißenden Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim war ein Doppelpack von Erling Haaland (40./Elfmeter, 72.) zu wenig, weil die Italiener dank Dries Mertens (17., 64.) und Lorenzo Insigne (73.) dreimal trafen. Salzburg liegt damit in Gruppe E nach drei Partien vier Punkte hinter Napoli und drei Zähler hinter Liverpool an dritter Stelle, die nächste Partie steigt am 5. November in Neapel.