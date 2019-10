Es sollte von Anfang an klar sein, dass eine rasante Umstellung der Gewohnheiten nicht möglich ist. Den kleinen Zielen sollte mehr Bedeutung zugemessen werden. Denn jede erfolgreich absolvierte Trainingseinheit ist bereits ein Sieg über den inneren Schweinehund und sollte auch als ein solcher angesehen werden.

Wer regelmäßig Sport machen möchte, der sollte es zu einer Angewohnheit machen. Mit einer festen Zeit oder einem festen Ritual wird es irgendwann keine große Herausforderung mehr sein, da es schon zum Alltag gehört. Die Zeit hat in einem Artikel die Psychologie hinter den Ritualen des Alltags beschrieben und zeigt außerdem, wie man positive Angewohnheiten ins Leben integrieren kann.



Die richtige Laufstrecke finden

Die Suche nach der richtigen Laufstrecke ist gar nicht so einfach. Denn in den Großstädten gibt es nur wenige Strecken, die nicht an Straßen entlangführen. Wenn man aber erst einmal eine schöne Strecke gefunden hat, stellt sich die Frage nach guten Laufstrecken eigentlich nur noch im Urlaub. Es gibt einige Portale, auf denen Läufer ihre Lieblingsstrecken teilen können. Anfänger und Profis können sich dort informieren und zahlreiche Strecken in der Nähe ihres Wohnorts finden. Wer selbst eine schöne Strecke gefunden hat und sie mit anderen Läufern teilen möchte, der kann das natürlich ebenfalls tun.

Gerade an einem schönen Sommertag lohnt es sich, aus der Stadt herauszufahren. Dann kann man bei gutem Wetter durch die Natur laufen und das Leben genießen. Wenn es kalt ist und schon die dunklen Wolken aufziehen, sollte man sich lieber an die Strecken in der Nähe des eigenen Zuhauses halten. Falls wirklich ein Unwetter aufzieht, hat man es nicht mehr so weit nach Hause und kann schnell wieder ins Warme. Darüber hinaus muss man dann nicht mehr mit nassen Klamotten ins Auto oder in die Bahn steigen, um wieder nach Hause zu kommen. Es ist also ratsam, die Laufstrecke nicht nur von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig zu machen, sondern auch noch von einigen weiteren Faktoren.



Die eigenen Erfolge feiern

Wer sportlich werden will und regelmäßige Laufeinheiten in seinen Alltag integrieren möchte, der muss sich immer wieder selbst motivieren. Sonst können ein paar schlechte Tage in Folge oder eine etwas stärkere Erkältung dazu führen, dass die guten Vorsätze schnell wieder vergessen sind. Je länger eine Pause dauert, desto schwieriger wird es, überhaupt wieder mit dem Laufen anzufangen. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen immer nur das sehen, was sie nicht schaffen. Während einer Krankheit oder einer schlechten Phase sind sie nicht in der Lage, ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Dabei vergessen sie, dass sie in der Vergangenheit schon eine ganze Menge getan haben, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.