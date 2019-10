Die 62-jährige Berlinerin war in erster Instanz zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Linz setzte die Strafe in einer Berufungsverhandlung jetzt auf fünf Jahre herab. Die Frau soll ihrem Lebensgefährten Schlaftabletten verabreicht haben, an deren Überdosierung er starb. Die Leiche des Flachgauers (73) versteckte sie in einer Tonne in der Garage.