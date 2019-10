Der Iraker wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Bei den aufgefundenen Drogen handelte es sich laut Polizei um 1,6 Kilogramm Marihuana, 60 Stück Ecstasy-Tabletten, sechs Gramm MDMA und 16,4 Gramm weiterer Substanzen. Nachdem der Iraker den Afghanen, der in der Wohnung, in der Flüchtlinge untergebracht sind, nicht gemeldet war, offenbar bedroht hatte, wurde die Polizei alarmiert. Mit Unterstützung eines Diensthundes wurden die Räumlichkeiten untersucht und dabei die Drogen entdeckt. Warum der Mann den Afghanen bedroht hatte, war vorerst nicht bekannt. Der Afghane hat nach dem Vorfall die Wohnung verlassen. Der Iraker zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch informierte.