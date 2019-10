Abbruchhaus als Quartier

Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen des Verdächtigen hielt er sich seit Anfang September 2019 im Stadtgebiet von Linz auf. Er nächtigte in einem Abbruchhaus und begab sich beinahe täglich auf Diebstouren, die er entweder im Stadtgebiet Linz oder in den angrenzenden Bezirken durchführte. Er verwendete dabei öffentliche Verkehrsmittel und kehrte dabei häufig erst in den Morgenstunden nach Linz zurück. Mit dem Erlös aus den Diebstählen - häufig Münzen in geringem Wert, Zigaretten, Messer, Feuerzeuge etc. - finanzierte er seinen Aufenthalt in Linz.