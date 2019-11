Gefrühstückt wird in London, zu Abend gegessen in New York und am nächsten Tag geht‘s zur Party nach Los Angeles. Prominente jetten im Flugzeug zu Terminen um die Welt. Doch nicht allen fällt das so leicht, wie es aussieht. Flugangst befällt oft gerade Vielflieger wie zum Beispiel die Herzogin von Cornwall. Sie fürchtet sich vorm Abheben - genauso wie Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, die lieber mit dem Zug reist. Auch Matthias Schweighöfer (Video oben) hatte früher Panik über den Wolken.