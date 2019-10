Flüchtlinge legten bei Lambach Zugverkehr lahm

Ein Beispiel für eine „Behältnisschleppung“ sei der am 5. Oktober erfolgte Stopp eines Kastenwagens in Ungarn, in dem 43 Menschen gefunden wurden. Tatzgern machte darauf aufmerksam, dass nicht nur die Straße für „Containertransporte“ von Flüchtlingen herhalten muss. So wurden im September 41 Flüchtlinge in Edt bei Lambach in Oberösterreich aufgegriffen, die aus einem Containerzug gekommen waren. Der Zugverkehr musste gestoppt werden.