Der heimische Möbel-Gigant XXXLutz setzt seine Einkaufstour in Europa fort: Die Welser haben die Schweizer Pfister-Gruppe gekauft, die mit 20 Pfister-Märkten und den drei Einrichtungshäusern Hubacher, Egger und Svoboda bei unseren Nachbarn prominent vertreten ist. Details zum Deal wurden nicht bekannt gegeben. XXXLutz hat erst in der Vorwoche in Deutschland zugeschlagen und sich am Diskonter Roller beteiligt.