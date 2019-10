Zahlreiche Gipfel, wie der Mittlere Bärenkopf in den Hohen Tauern, die Maresenspitze bei Mallnitz, der Golz in den Gailtaler Alpen, der Ferlacher Spitz in den Karawanken und der Zottachkopf in den Karnischen hat der 37-Jährige in diesem Sommer klimaneutral bestiegen. Oft hatte er bei seiner Anreise mit den Öffis auch noch sein Klappfahrrad mit dabei. „E-Bikes sind sowieso der Hit. Damit können die Zustiege nochmals abgekürzt werden.“ Natürlich hat die Tourenplanung nicht immer ganz funktioniert. „In Rosenbach habe ich einmal den Zug um eine Minute versäumt. Unter der Woche ist das überhaupt kein Problem, denn eine Stunde später fährt ja der nächste Zug oder Bus. Ich nutzte die gewonnene Stunde, um mich zu erholen und bin ausgerastet nach Hause gekommen. Wenn ich unterwegs am Berg feststellte, dass es sich nicht mehr ausgeht, dann ging ich einfach gemütlicher ins Tal zurück.“