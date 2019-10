Ermittlungen nach Festnahme

Schließlich gab es Entwarnung: Der nicht bewaffnete Mann sei verhaftet, teilte die Polizei via Twitter mit. Zuvor habe er die Beamten noch mit Steinen beworfen, sich dann aber widerstandslos festnehmen lassen. Er habe sich seit der Nacht in dem Museum aufgehalten, es gebe keine Hinweise darauf, dass er Geiseln in seiner Gewalt gehabt hatte. Nun würden seine Identität und die Hintergründe des Vorfalls ermittelt sowie die Inschriften an der Fassade des Museums erst einmal in ihrer Gesamtheit übersetzt.