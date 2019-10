„Die russische Olympiamannschaft wird nicht komplett an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen können, und ich denke, dass das auch in China der Fall sein wird. Die Athleten werden nicht unter ihrer Flagge und komplett in Tokio teilnehmen, das ist das, was ich denke“, sagte Janus am Mittwoch zur AFP. Die Teilnahme russischer Athleten auf „Einladung“ und unter neutraler Flagge wie bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang hält er aber auch für die Sommerspiele 2020 in Tokio für möglich. 2022 ist Peking Gastgeber der Winterspiele.