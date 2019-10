Kult-Beisl Sopherl am Naschmarkt ist insolvent

Das Restaurant wurde Anfang der 1970er-Jahre eröffnet, bis weit in die 2000-er Jahre galt es als solides Wiener Beisl und war vor allem auch bei den Studenten und Nachtschwärmern sehr beliebt. Auf Tripadvisor belegte das Lokal zuletzt Platz 2142 von 3891 Restaurants in Wien. Die Meinungen der Gäste sind dabei sehr widersprüchlich. Während die einen das Schnitzel und die Preisgestaltung loben, liest man immer öfter auch Kommentare wie: „Ambiente: Katastrophe. Da gibt es schönere ‘Würstelstandln‘ in Wien.“