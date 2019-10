Wiener Club „Loco“ meldet Insolvenz an

„Die Loco Bar GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Handelsgericht Wien wurde ein Konkursverfahren eröffnet“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Das Kult-Lokal am Währinger Gürtel würde wohl so einigen Partytigern der City fehlen. Immerhin kann hier auch jemand mit kleinstem Budget zum Beispiel bereits am Montag ab 19 Uhr Cocktails um 50 Cent genießen. Happy Hours, in denen die Getränke einem um Preise wie 50 Cent oder 1,50 Euro fast nachgeworfen werden, kennt man aus dem „Loco“ bereits seit Jahren. Wer noch nicht hier gefeiert hat, hat es vor lauter Alkohol wahrscheinlich nur vergessen und war bestimmt irgendwann dort.