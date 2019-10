Die beiden Kinder - acht und zehn Jahre alt - hatten ihrem Vater am Montag von einem gefährlichen Zwischenfall in ihrem Elternhaus in der Gemeinde Moosthenning im Landkreis Dingolfing-Landau berichtet. So erzählten sie, dass plötzlich ein schwarz gekleideter Mann mit Sturmhaube maskiert in das Haus eingedrungen sei. Dabei habe er den Zehnjährigen angegriffen, gepackt und Kopf voran gegen die gläserne Zimmertür geschleudert, die daraufhin zu Bruch ging.