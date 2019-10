Bei einem Carport eines Mehrparteienhauses in Innsbruck-Pradl ist am späten Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Zwei im Carport abgestellte Pkw wurden dabei komplett zerstört, berichtete die Polizei. Auch das Wohngebäude wurde bei dem Feuer teilweise in Mitleidenschaft gezogen, hieß es.