Abseits der Gerichtsverhandlung geht es für den LASK am Donnerstag (ab 21.00 im sportkrone Live-Ticker) im Europacup in die Niederlande zu PSV Eindhoven. Nach der vermeidbaren 1:2-Niederlage gegen Sporting Lissabon am vergangenen Spieltag, peilen die Linzer Wiedergutmachung an.