Mit „Moons of Madness“ haben der norwegische Entwickler Rock Pocket Games und Publisher Funcom am Dienstag und damit rechtzeitig zu Halloween ein „Psycho-Horrorspiel“ für den PC veröffentlicht (PS4- und Xbox-One-Version folgen). Spieler schlüpfen darin in die Rolle von Shane Newehart, der als Chefingenieur eine Forschungseinrichtung auf dem Mars instand zu halten versucht. Doch die Aufgabe wächst ihm über den Kopf und Shane versinkt nach einem Alptraum immer tiefer in einem „Sumpf aus Angst, Verschwörungen und Wahnsinn“, so Funcom in einer Mitteilung.