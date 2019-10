Im Vorfeld des wichtigen Geburtstages veröffentlichte der Hof jetzt Glamour-Fotos der künftigen Königin. Auf einem Bild ist sie im Königsschloss in einem blauen Abendkleid und Perl-Ohrringen zu sehen. Ein weiteres Foto zeigt sie im roten Kleid an der Seite ihres Vaters König Philippe. Auf einem dritten Foto sitzt die junge Frau lächelnd in Jeans und Pulli auf einem Schreibtisch in einer Art Studierzimmer mit einem aufgeschlagenen Buch in der Hand.