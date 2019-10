Unzählige Vorstrafen, Monate in Haft

Zudem dürfte der mutmaßliche Rettungswagen-Dieb eine lange Liste an Vorstrafen haben. So soll er etwa schon wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, wegen Drogenbesitzes, Raubs und Diebstahls vor dem Richter gestanden sein. Außerdem verbrachte der 32-Jährige schon mehrere Monate in Haft und musste ein Drogenprogramm unter gerichtlicher Aufsicht durchlaufen.