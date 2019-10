Der aktuelle Zwist reiht sich in eine Reihe an Glücklosigkeiten. Auf das maue Ergebnis bei der Nationalratswahl folgten fragwürdige Personalentscheidungen und offen zur Schau gestellte Grabenkämpfe. So richtig will es der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner offenbar nicht gelingen, die Partei in den Griff zu bekommen. Dabei wäre das angesichts der Steiermark-Wahl, die vor der Tür steht, dringend notwendig. Wird sich die SPÖ bis dahin wieder fangen können? Viel Zeit bleibt ihr dafür jedenfalls nicht.