Der Jugendliche war mit seinem Motorfahrrad entlang der Leopold Jungfer Straße in Feistritz/Rosental unterwegs. Plötzlich kam ihm ein Auto mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen - es kam immer weiter auf seine Fahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der Ludmannsdorfer das Motorfahrrad nach rechts aus und kam dadurch zu Sturz. Er wurde dabei verletzt. Der Lenker des unbekannten Fahrzeuges hielt kurz an, setzte jedoch anschließend seine Fahrt in Richtung Bärenindustriepark fort. Der Verletzte konnte weder Fahrzeugmarke, noch Farbe oder Kennzeichen erkennen. Vom Flüchtigen fehlt jede Spur.