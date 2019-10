Anspielung auf Jörg Haiders Verhalten

„Strache muss in erster Linie einen Weg für sich selbst definieren“, meinte Kickl. „Ich habe vor einigen Wochen gehört, dass er sich aus der Politik zurückziehen will, dann habe ich ein paar Tage später gehört, dass das doch nicht so ist, dass er irgendwo ein Comeback plant. Ich weiß nicht, was der Stand der Dinge ist.“ Dabei spielte Kickl mit den Worten „Bin da, bin wieder weg“ auch auf das Verhalten des verstorbenen Parteichefs Jörg Haider an und konstatierte: „Da haben schon andere schlechte Erfahrungen gemacht.“