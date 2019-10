Am Einsatzort angekommen, stellte sich heraus, dass sich der Fahrer (der 18-Jährige war mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, das Auto war am Dach im Acker gelandet) glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte und bereits vom Roten Kreuz versorgt wurde. Die Aufgabe der Feuerwehren bestand darin, das Unfallfahrzeug zu bergen. Nach einer knappen Stunde konnten alle 35 Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.