Stundenlang musste der 81-Jährige in seiner Position ausharren, nachdem er aus dem Bett gestürzt war. Erst gegen 11 Uhr Vormittag rief seine Hauskrankenhilfe die Polizei, weil er telefonisch nicht erreichbar war. „Bei der durchgeführten Nachschau an der Wohnadresse wurde festgestellt, dass alle Türen und Fenster versperrt waren. Mit einer Aluleiter konnte schließlich das durch Rollläden verschlossene Schlafzimmerfenster erreicht werden“, erklärt ein Beamter. Der Mann reagierte und schilderte seine Situation. Ein Beamter stieg durch ein Kellerfenster in den Heizraum ein, konnte jedoch die versperrte Brandschutztüre nicht öffnen, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Erst die FF St. Andrä und Kollnitz öffneten das Haus. Der Mann wurde geborgen und in das LKH Wolfsberg gebracht.