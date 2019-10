Star-Gast Foda glänzte auch als Entertainer: Auf die zwinkernde Frage von Casino-Moderator Ernst Hubmann, was seine ersten Worte nach dem gewonnenen EM-Titel mit Österreich wären, überlegte der Teamchef nicht lange: „Wie geil ist das denn?!“ Da bebte das bummvolle Casineum. Beim Finale der besten Klubs der Kopfball-Challenge, Lobmingtal und Kirchberg (Michi Mandl und Mario Unterweger köpfelten 55 Mal!), konnte man dann eine Stecknadel fallen hören. Im „Sturm-Quiz“ im Millionenshow-Stil glänzte nicht nur Sturms Sportchef Günter Kreissl als Fragensteller in Assinger-Manier, sondern auch die Kirchberger, die die kniffligen Fragen meisterten. „4:0 gegen den GAK!“, brüllte Kirchbergs David Schnaderbeck als Antwort auf die „Millionenfrage“ („Wie endete das Eröffnungsspiel in Liebenau 1997 und wer war der Gegner?“) in die Menge - und ausgerechnet Ex-Blacky Schnaderbeck bescherte dem Klub (wo auch Sturm-Stadionsprecher Thomas Seidl kickt) den Lotterien-Casino-Superpreis. Ein Spiel gegen Sturm! Die Klub-Spitze um Kreissl, Präsident Christian Jauk und Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich gratulierte - und die Schwarz-Weißen reisen somit 2020 zum fußball-romantischen Hit in die Heimat von Ex-Sturm-Star Basti Prödl.