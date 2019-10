„Eine Challenge ist natürlich, dass Patienten ins Krankenhaus kommen, die da nicht am richtigen Ort sind“, weiß Haberlander. Daher sei neben mehr Ärzteausbildung auch eine bessere Lenkung und Leitung der Patienten das Um und Auf zur Entlastung des Systems. Zum Beispiel durch die Gesundheitsberatung per Telefon unter der Nummer 1450. Oder indem Hausärzte und Primärversorgungszentren die Menschen einfach an die richtige Stelle lotsen. Erste Erfolge gab es da schon im Sommer, als Zeckenbissopfer zuerst bei 1450 anriefen und Tipps zur Selbstbehandlung einholten, statt gleich in die Notfallambulanz zu marschieren.