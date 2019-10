Lonely Planet (einsamer Planet) ist der Führer unter den Reiseführern. 1973 in Australien gegründet, brachte man bisher mehr als 145 Millionen Reisebücher unter die Leute. Jede Ausgabe gibt es in 14 Sprachen. Entsprechend viele werden nun lesen, was Einheimische längst wissen: Die Mozartstadt ist die schönste Stadt auf der ganzen Welt!