Gegenwind für FPÖ-Chef Norbert Hofer als Dritter Nationalratspräsident: Obwohl die Grünen hinter den Freiheitlichen nur viertstärkste Kraft im Plenum sind, schickt die Partei eine eigene Kandidatin in das Rennen um den Posten des Dritten Nationalratspräsidenten. Eva Blimlinger wird als Gegenkandidatin zu Hofer antreten, hieß es am Dienstagabend in einem Medienbericht.