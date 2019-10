Seit 2006 ist sie am Genussprojekt von Christina Sonja Weinhandl in Liefering beteiligt. Ab Mitte November geht sie damit nun in der Altstadt ins Rennen. Am Ursulinenplatz 4, mit Lüpertz Mozart-Skulptur als Zaungast, bekommt das neue Schlemmerparadies gerade noch den letzten Feinschliff. Petrolfarbene Wände sowie ein eleganter Fliesenboden lassen auf das mediterranen Ambiente schließen. Wie im alten Genussprojekt werden nebst regionalen auch Köstlichkeiten aus Bella Italia aufgetischt. Steak, Fisch und Pasta zubereitet vom bewährten Küchenchef Philipp Nussbaumer sollen in erster Linie dem Gaumen der Salzburger schmeicheln. Im Sommer erwartet die Gäste ein besonderes Highlight, sie speisen im Gastgarten mit Salzburgs berühmtesten Musikus im Rücken.