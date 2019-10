Gegen 11 Uhr mogerns ging am Dienstag der entscheidende Anruf bei der Polizei ein: Eine Frau meldete, dass sich vor der Bank in der Erzherzog-Eugen-Straße ein herrenloser Koffer befände. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, sahen sie einen schwarzen Hartschalenkoffer älteren Baujahres tatsächlich einsam vor dem Eingangbereich stehen. In der Folge wurde mit äußerster Vorsicht gehandelt.