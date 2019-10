“Kunststofftechniker können Teil der Lösung sein“

In Düsseldorf ist das Wiederverwerten in aller Munde - „alles getrieben von den großen Marken, die stark unter Druck stehen“, weiß Hackl. Erema, Weltmarktführer im Bau von Kunststoffrecyclinganlagen, profitiert davon. „Es ist eine Illusion, zu glauben, wir könnten auf Kunststoff verzichten“, sagt Stephan Kubinger von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer OÖ. „Die Menschen haben von der Verpackung ein schlechtes Bild, dadurch hat Kunststoff ein schlechtes Image“, so Hackl. Sogar der Andrang auf das Kunststofftechnik-Studium an der Linzer Uni leidet darunter. „Dabei können Kunststofftechniker Teil der Lösung sein“, betont Kubinger.