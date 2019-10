Vor dem Linzer Landesgericht musste sich ein Mühlviertler (48) verantworten. Er soll am 9. und am 11. Juli insgesamt drei Polizisten verletzt haben und einen anderen Beamten auf seinem Motorrad mehrere Male fast zu Sturz gebracht haben. Der Angeklagte leidet unter einer psychischen Erkrankung, eine Einweisung in eine Anstalt für geistigabnorme Rechtsbrecher wurde beantragt - nicht rechtskräftig.