Es sind Szenen, die einem durch Mark und Bein gehen: Eine junge Mutter wollte am Dienstag samt Kind im Kinderwagen vom Bahnhof Jenbach mit dem Zug nach Wörgl reisen. Beim Einstieg in die S-Bahn kam sie zu Sturz. Die Frau nahm ihr Kind auf den Arm und stieg in den Zug ein. Passanten wollten ihr den Buggy nachreichen, doch die S-Bahn fuhr einfach auf und davon ...